 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat résilie ses contrats avec RSCC sur deux satellites
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 07:20

Eutelsat annonce la résiliation des contrats portant sur les capacités disponibles à bord des satellites Express AT1 et AT2, tous deux détenus et exploités par l'opérateur russe RSCC, ce qui ramènera la flotte géostationnaire (GEO) d'Eutelsat à 31 satellites.

Le groupe explique que cette résiliation fait suite au dysfonctionnement du satellite Express AT1 de RSCC positionné à 56° Est et au repositionnement programmé du satellite Express AT2 depuis sa position actuelle à 140° Est.

Eutelsat rappelle qu'il avait conclu des contrats avec RSCC portant sur les capacités fournies par ces satellites pour compléter la couverture assurée par ses propres satellites Eutelsat 36C et 36D positionnés à 36° Est.

Cette résiliation aura un impact limité sur le chiffre d'affaires du groupe, se situant en bas de la fourchette à un chiffre en millions, et n'aura pratiquement aucun impact sur l'EBITDA de l'exercice 2025-26. Elle ne remet en cause aucun des éléments composant ses objectifs financiers.

Valeurs associées

EUTELSAT
2,0250 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège d'Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue en baisse, le prix du pétrole reste élevé (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.03.2026 08:45 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans un contexte très volatile, le ‌conflit aux Moyen-Orient ne montrant guère de signes d'accalmie après bientôt deux semaines d'attaques qui maintiennent les ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (f) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'occasion d'une conférence de presse, le 6 janvier 2026 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Zelensky à Paris pour éviter que l'Ukraine soit "éclipsée" par l'Iran
    information fournie par AFP 13.03.2026 08:41 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris vendredi pour des entretiens avec son homologue Emmanuel Macron sur les moyens d’accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde. "Le ... Lire la suite

  • SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 13.03.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • De la lave provenant du volcan du Piton de la Fournaise, sur l'île de La Réunion, le 12 mars 2026 ( AFP / Richard BOUHET )
    La Réunion: des coulées de lave coupent la route nationale reliant le sud à l'est
    information fournie par AFP 13.03.2026 08:30 

    Deux coulées de lave expulsées par le Piton de la Fournaise, volcan en éruption depuis un mois à La Réunion, ont coupé la route nationale reliant le sud à l'est de l'île, une première en près de 20 ans, a indiqué vendredi la préfecture. Un premier bras de lave ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank