Eutelsat résilie ses contrats avec RSCC sur deux satellites
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 07:20
Le groupe explique que cette résiliation fait suite au dysfonctionnement du satellite Express AT1 de RSCC positionné à 56° Est et au repositionnement programmé du satellite Express AT2 depuis sa position actuelle à 140° Est.
Eutelsat rappelle qu'il avait conclu des contrats avec RSCC portant sur les capacités fournies par ces satellites pour compléter la couverture assurée par ses propres satellites Eutelsat 36C et 36D positionnés à 36° Est.
Cette résiliation aura un impact limité sur le chiffre d'affaires du groupe, se situant en bas de la fourchette à un chiffre en millions, et n'aura pratiquement aucun impact sur l'EBITDA de l'exercice 2025-26. Elle ne remet en cause aucun des éléments composant ses objectifs financiers.
