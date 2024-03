Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: réalisation d'une offre obligataire information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce le succès de son offre d'obligations senior à taux fixe à échéance 2029 d'un montant en principal total de 600 millions d'euros, nouvelles obligations qui porteront intérêt à un taux annuel de 9,75% et seront émises à 100% de leur valeur nominale.



Il prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre, ainsi qu'une partie de sa trésorerie, notamment pour financer le rachat d'obligations existantes de 800 millions d'euros 2% à échéance 2025 dans le cadre de l'offre de rachat précédemment annoncée.



L'opérateur de satellites ajoute que la date de règlement-livraison des nouvelles obligations et de l'offre de rachat est prévue le 8 avril prochain, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.





