Eutelsat, Plastivaloire, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Biophytis

Biophytis SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce la suspension provisoire de la cotation de son action par Euronext, due à la non-publication du rapport financier annuel de l'exercice clos au 31 décembre 2024. La publication du rapport interviendra après certification des comptes par les commissaires aux comptes, celle-ci étant attendue pour la fin du mois de juin 2025.

Eutelsat

Eutelsat a annoncé un projet d'augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, soutenu par ses actionnaires de référence. La levée de fonds se décomposerait en augmentation de capital réservée de 716 millions d'euros à un prix par action de 4 euros, représentant une prime de 32% par rapport au cours moyen de l'action Eutelsat pondéré par les volumes des 30 derniers jours sur Euronext Paris. Elle serait souscrite par l'État français via l'Agence des Participations de l'État (APE), Bharti Space Limited, CMA CGM et le Fonds Stratégique de Participations (FSP).

Hoffmann Green

Hoffmann Green annonce la signature d'un partenariat stratégique pluriannuel avec GBMP Bâtiment, entreprise générale de bâtiment de référence en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué. Ce nouvel accord s'inscrit pleinement dans la stratégie de Hoffmann Green, en étendant son maillage territorial, en accélérant la distribution de ses ciments 0 % clinker et en renforçant sa contribution à la décarbonation du secteur de la construction dans le sud de la France.

IT Link

Le conseil d'administration du groupe IT Link a approuvé la nomination de Matthieu Girard au poste de directeur général à compter du 1er octobre 2025. Cette nomination a pour but de renforcer la gouvernance et soutenir le plan de développement ambitieux du groupe. Cette nouvelle organisation, alignée avec les bonnes pratiques du code Middlenext, permettra à Éric Guillard de poursuivre son action en tant que président du groupe conformément aux statuts de la société IT Link SA.

Plastivaloire

Au premier semestre de son exercice 2024-2025, Groupe Plastivaloire a enregistré une dégradation de ses comptes. Sur cette période, l’Ebitda de l’équipementier automobile a reculé de 7,14 %, à 29,9 millions d’euros et la perte nette s’est aggravée, en passant de 0,7 à 3,1 millions d’euros. Cette détérioration est due à des charges non courantes liées notamment à la fermeture du centre d'essais de Langeais et à la hausse des frais financiers.

Sanofi

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US Food and Drug Administration, FDA) a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement des patients adultes atteints de pemphigoïde bulleuse (PB). La PB affecte principalement des patients plus âgés. Elle se caractérise par des démangeaisons intenses, des cloques et des lésions douloureuses ainsi qu'un rougissement de la peau. Elle peut être chronique et récurrente avec une inflammation sous-jacente de type 2.

Showroomprivé

Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce, le départ de François de Castelnau de ses fonctions de directeur général délégué, directeur finance groupe et administrateur. Benoît Jacheet a été nommé en tant directeur financier groupe par interim et conduira la politique financière du groupe pendant cette période transitoire.. Le groupe annonce la cooptation d'Éric Dayan en qualité d'administrateur.

Veolia /Waga Energy

En partenariat avec GRDF, Veolia et Waga Energy ont inauguré hier l’unité de production de biométhane du pôle de valorisation des déchets de Granges (Saône-et-Loire). En service depuis quelques mois, cette installation innovante alimente plus de 3 000 foyers du Grand Chalon et évite l’émission d’environ 3 300 tonnes d’équivalent CO₂ dans l’atmosphère chaque année. Grâce à la technologie Wagabox brevetée par Waga Energy, cet équipement innovant valorise le biogaz émis par les déchets stockés sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile.