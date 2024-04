Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: partenariat avec Comtech en Antarctique information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Comtech a annoncé avoir collaboré avec Eutelsat OneWeb dans le cadre d'un projet visant à fournir de services de connectivité en orbite terrestre basse (LEO) à destination de l'Antarctique.



Lors d'une phase de tests lancé en janvier 2024, le spécialiste américain es communications par satellite dit avoir réussi à atteindre un débit de 120 Mbps, alors qu'il s'agit d'une des régions les plus isolées du monde.



Il explique que son objectif est de pouvoir permettre aux scientifiques stationnés en Antarctique de conduire plus facilement leurs activités de tous les jours en ayant accès à une connexion en temps réel, que se soient pour leurs travaux de recherche ou leurs contacts avec l'extérieur.





