Eutelsat: nouvel accord pluriannuel avec Türksat information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 13:53









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group annonce qu'il vient de signer avec Türksat un nouvel accord pluriannuel portant sur plusieurs millions de dollars, en vue de la fourniture de capacités en bande Ka à bord du satellite Eutelsat Konnect VHTS.



L'accord permettra à Türksat d'exploiter plusieurs faisceaux desservant l'Europe en vue de répondre à la demande des compagnies aériennes en matière de services de connectivité en vol, selon l'opérateur de satellites.



Mis en service en octobre 2023 et doté d'une capacité en bande Ka de 500 Gbps, Eutelsat Konnect VHTS dessert les segments de marché du haut débit fixe et de la connectivité en vol à travers l'Europe.





