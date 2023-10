Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: nouvel accord avec Marlink pour des capacités information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 08:50









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce la signature par Marlink d'un engagement portant sur de la capacité haut débit GEO en bande Ku à bord du satellite Eutelsat 10B, en couverture de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, sans oublier les principales liaisons maritimes du globe.



Ce nouvel accord pluriannuel de plusieurs millions d'euros vient s'ajouter aux partenariats en cours entre Marlink et l'opérateur de satellites pour des services de connectivité maritime partout dans le monde.



Il permet à Marlink de 'disposer de capacités satellitaires à la fois ciblées, denses et particulièrement flexibles sur de vastes zones de navigation et de sites offshore' couverts par ce satellite multi-missions entré en service en juillet à la position orbitale 10° Est.





