Eutelsat négocie la cession partielle de ses infrastructures passives du segment sol

(AOF) - Eutelsat a conclu un accord exclusif d'option de vente avec le fonds EQT Infrastructure VI (EQT) en vue de la mise en place d'un partenariat stratégique portant sur ses actifs liés aux infrastructures passives du segment sol. La valorisation de la nouvelle entité est estimée à 790 millions d'euros, ce qui représente, selon l'opérateur de satellites, des multiples d'Ebitda-Capex et de valeur d'entreprise sur Ebitda attractifs. La clôture de l'opération est prévue pour le premier trimestre de l'année civile 2026.

L'opération permettrait de basculer les futures dépenses de maintenance sur la nouvelle entité, tandis que le produit de la cession permettrait à Eutelsat Group de renforcer sa structure financière et concentrer ses efforts sur la prochaine génération de satellites.

L'opération envisagée porte sur la cession des actifs passifs (terrains, bâtiments, infrastructures annexes, antennes et réseaux de connectivité destinés au portefeuille intégré de téléports et de SNP) et vise à créer une nouvelle société qui constituerait une entité juridique à part entière.

Dans le cadre de cette opération, EQT détiendrait 80% du capital, tandis qu'Eutelsat Group resterait actionnaire, client et partenaire de long terme de la nouvelle société, en détenant le solde.

L'entité ainsi constituée serait le plus grand " pure player " au monde, totalement indépendante des opérateurs et spécialisée dans la fourniture de services GSaaS (Ground Station as a Service).

