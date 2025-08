Eutelsat, Maurel et Prom, Technip Energies, Vinci...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Acheter-Louer.fr

La société Acheter-Louer.fr annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 744 Solana à un cours de 148,44 euros, pour un montant de 110 000 euros. Ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par Sol Treasury Corp d'un montant maximum de 2 millions d'euros. À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 12 629 Solana, dont la valeur totale s'élève à 1 843 834 euros. Acheter-louer.fr communiquera de manière régulière au marché de l'avancée de ces acquisitions et leurs performances.

Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Crossject

Crossect a annoncé la poursuite de sa mobilisation pendant la pause estivale pour la soumission du dossier Zepizure dans le cadre de l'autorisation d'utilisation d'urgence. La société a déployé des opérations de maintenance sur ses trois sites de production afin de permettre une reprise du plan de production industriel dans les meilleures conditions pour la préparation des livraisons commerciales. Les derniers documents liés à la demande d'autorisation d'urgence sont en train d'être rassemblés et intégrés au dossier. Les échanges entre les équipes réglementaires se poursuivent avec intensité.

Eutelsat

L'opérateur de satellites annoncera ses résultats annuels.

Maurel et Prom

La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel présentera ses résultats du premier semestre.

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat majeur d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC) par Commonwealth LNG pour une infrastructure de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 9,5 Mtpa située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis. Ce contrat porte sur la livraison de six trains de liquéfaction identiques intégrant la solution modulaire et standardisée de Technip Energies SnapLNG by T.EN. Aucun détail financier sur ce contrat n'a été divulgué.

Vinci

Les groupes Moeve et Apical ont attribué à Grupo Cobra et Masa - filiales de Cobra IS (filiale espagnole de Vinci spécialisée dans les grands équipements pour les énergies vertes) - les lots électricité, tuyauterie et mécanique industrielle de la plus grande usine de biocarburants de deuxième génération (2G) en Espagne. Située à Palos de la Frontera (province de Huelva), cette usine, dont le coût total est estimé à 1,2 milliard d’euros, bénéficiera des synergies liées à sa proximité avec le parc énergétique de La Rábida de Moeve.