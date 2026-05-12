Eutelsat maintient ses objectifs après un trimestre porté par la croissance du LEO
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 18:17
Eutelsat a publié un chiffre d'affaires de 293 MEUR au titre du 3e trimestre de son exercice comptable, en hausse de 3,1% sur une base comparable, et très légèrement sous le consensus S&P qui visait 298 MEUR mais supérieur aux 290 MEUR ciblés par la société.
Dans le détail, l'activité est principalement tirée par le Connectivité (qui pèse 55% du chiffre d'affaires opérationnel), une division en hausse de 15,3% sur un an à taux de change constant, à 155,7 MEUR et largement tirée par les activités de connectivité en orbite basse (LEO), en hausse de 65% en comparable.
En revanche, le pôle vidéo recule de 13,3%, toujours en comparable, à 128 MEUR, une contraction qui reflète l'impact des sanctions visant les chaînes russes, estimé à environ 16 MEUR par an, ainsi que la résiliation de contrats liés aux satellites Express AT1 et AT2.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires total atteint 884,7 MEUR, en hausse de 1,1% à taux de change constant. Les activités opérationnelles sont quasi stables (-0,1%) en comparable.
Eutelsat a par ailleurs finalisé son programme global de refinancement d'environ 5 MdsEUR avec une émission obligataire senior de 1,5 MdEUR annoncée en mars. Le groupe estime désormais son ratio dette nette sur EBITDA à environ 2,7 fois d'ici la fin de l'exercice 2025-26.
Le carnet de commandes reste stable à 3,4 MdsEUR au 31 mars 2026, soit 2,8 fois le chiffre d'affaires annuel 2024-25, la Connectivité représentant 58% du total.
Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2025-26, visant un chiffre d'affaires des activités opérationnelles stable par rapport à l'exercice précédent, une croissance de 50% des revenus LEO et une marge d'EBITDA ajustée légèrement inférieure à celle de 2024-25. Les investissements bruts sont toujours attendus autour de 900 MEUR.
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