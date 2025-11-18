Eutelsat lance une augmentation de capital réservée pour €828 mlns

Eutelsat Communications SA
ETL.PA :
* LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE POUR UN MONTANT DE 828 MLNS D'EUROS
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE EST ATTENDU DANS LES PROCHAINS JOURS
* CONFIRME SES OBJECTIFS POUR L'EXERCICE 2025-26
* À L'ISSUE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, L'ÉTAT FRANÇAIS DÉTIENDRA 29,65 % DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ
