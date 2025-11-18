 Aller au contenu principal
Eutelsat lance une augmentation de capital réservée pour €828 mlns
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 10:24

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE POUR UN MONTANT DE 828 MLNS D'EUROS

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE EST ATTENDU DANS LES PROCHAINS JOURS

* CONFIRME SES OBJECTIFS POUR L'EXERCICE 2025-26

* À L'ISSUE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, L'ÉTAT FRANÇAIS DÉTIENDRA 29,65 % DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ

Texte original nBw6Frmpka Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

