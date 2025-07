Eutelsat: la CDC détient moins de 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en baisse, le 30 juin 2025, les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Eutelsat et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations et CNP Assurances, 14 632 actions Eutelsat représentant autant de droits de vote, soit 0,003% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Eutelsat hors marché au profit de l'Agence des participations de l'État, agissant pour le compte de l'État.





Valeurs associées EUTELSAT 3,4400 EUR Euronext Paris +0,44%