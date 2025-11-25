Eutelsat : l'AK mal digérée, dévisse de -15% vers 2,7E
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 15:07
Le titre dévisse sous le support court terme des 3,10E (rupture majeure) jusque sur 2,7E et retrouve son plancher du 8 septembre dernier (intraday) ou du 19 juin (intraday également) après un 'gap' haussier au-delà de 2,53E... qui deviendrait le prochain objectif sous les 2,7E.
Valeurs associées
|2,8700 EUR
|Euronext Paris
|-11,15%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 25/11/2025 à 15:07:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
(AOF) - En 2022, lorsque l'Europe a connu une crise énergétique majeure à la suite de la très forte baisse des importations de gaz en provenance de Russie, la France a dû accroître ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) pour assurer sa sécurité d'approvisionnement ... Lire la suite
-
Avec son influence, son autorité, Vincent Bolloré contrôlait-il de fait Vivendi lors de sa scission en 2024? Non, a plaidé mardi son avocat devant la Cour de cassation. A l'inverse, des actionnaires minoritaires ont estimé son contrôle bien effectif, dans un "théâtre ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -Emmanuel Macron a confirmé mardi que le service national universel (SNU) qui concerne les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans allait prendre prochainement une "nouvelle forme", qu'il n'a pas détaillée. "J'aurai l'occasion de l'évoquer dans les ... Lire la suite
-
Quatre nouveaux suspects originaires de la région parisienne ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage du Louvre, a annoncé la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué. Les suspects, deux hommes âgés de 38 et 39 ans et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer