Eutelsat : l'AK mal digérée, dévisse de -15% vers 2,7E
25/11/2025 à 15:07

Lourde sanction de -15%sur Eutelsat qui lance une augmentation de capital (avec maintien du DPS) d'environ 670MnsE dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5MdE (émission obligataire comprise).
Le titre dévisse sous le support court terme des 3,10E (rupture majeure) jusque sur 2,7E et retrouve son plancher du 8 septembre dernier (intraday) ou du 19 juin (intraday également) après un 'gap' haussier au-delà de 2,53E... qui deviendrait le prochain objectif sous les 2,7E.

EUTELSAT
2,8700 EUR Euronext Paris -11,15%
