Eutelsat: interruption temporaire de OneWeb

(CercleFinance.com) - Eutelsat indique avoir connu une interruption temporaire de 48 heures de son service OneWeb en orbite basse, à compter du 31 décembre 2024, interruption dont la cause principale a été identifiée comme étant un problème logiciel au sein du segment sol.



'Eutelsat s'est pleinement mobilisée et a travaillé avec le fournisseur pour rétablir l'intégralité du service, tout en maintenant un dialogue constant avec les clients impactés. La constellation fonctionne à nouveau de manière nominale', précise l'opérateur de satellites.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 2,24 EUR Euronext Paris -1,15%