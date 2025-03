Eutelsat: Fitch abaisse sa note, perspective négative information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 16:24









(CercleFinance.com) - L'agence Fitch Ratings a annoncé jeudi avoir dégradé la note de crédit d'Eutelsat de 'BB+' à 'BB', tout en l'assortissant d'une perspective 'négative'.



Fitch justifie sa décision par la trajectoire de croissance très lente de l'activité filiale OneWeb, qui accuse toujours un résultat opérationnel dans le rouge.



L'agence de notation invoque également les pressions s'exerçant sur la génération de trésorerie dans les activités géostationnaires (GEO), l'importance des investissements requis par les satellites de constellation en orbite basse (LEO) et la perspective d'échéances de refinancement en 2027.



La perspective 'négative' attachée à la note reflète quant à elle la faible visibilité entourant les projets de financement du groupe et les risques élevés liés à sa son développement sur le marché particulièrement concurrentiel du LEO.





