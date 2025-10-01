Eutelsat : faux départ au-delà de 3,35E ?
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 15:23
Le titre a effacé ce 29 septembre la résistance des 3,35E des 6 août et 26 septembre, s'ouvrant le chemin des 3,83E (ex-résistance des 23 juin et 11 juillet) mais le titre retombe sous les 3,3E (bull-trap ?) et pourrait aussi bien revenir cherche du soutien au niveau du palier des 3,00E (et support oblique MT).
