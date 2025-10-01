 Aller au contenu principal
CAC 40
7 961,29
+0,83%
Eutelsat : faux départ au-delà de 3,35E ?
01/10/2025

Eutelsat subit-il un faux départ au-delà de 3,35E ?
Le titre a effacé ce 29 septembre la résistance des 3,35E des 6 août et 26 septembre, s'ouvrant le chemin des 3,83E (ex-résistance des 23 juin et 11 juillet) mais le titre retombe sous les 3,3E (bull-trap ?) et pourrait aussi bien revenir cherche du soutien au niveau du palier des 3,00E (et support oblique MT).

EUTELSAT
3,2500 EUR Euronext Paris -4,83%
  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft lance "Vantage Studios", nouvelle filiale réunissant ses plus grosses marques
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.10.2025 16:33 

    Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a amorcé mercredi sa réorganisation avec le lancement opérationnel de "Vantage Studios", une nouvelle filiale regroupant ses plus grosses marques, a-t-il indiqué à l'AFP. Cette structure exploitera sous licence avec Ubisoft ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    BTP: le groupe français NGE achète le leader du secteur en Uruguay, Saceem
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.10.2025 16:23 

    Le groupe français de BTP Nouvelles générations d'entrepreneurs (NGE) doit réaliser sa plus grosse opération de croissance externe à l'international en acquérant le leader du marché uruguayen de la construction, Saceem, pour un montant non dévoilé, selon un communiqué ... Lire la suite

  • Le Journal des biotechs : Pascal Prigent (Genfit) Marc de Garidel (Abivax)
    Le Journal des biotechs : Pascal Prigent (Genfit), Marc de Garidel (Abivax)
    information fournie par Boursorama 01.10.2025 16:20 

    Numéro un peu particulier du Journal des biotechs, sans point d'actualité mais avec deux entretiens. Le premier est consacré à Pascal Prigent qui revient notamment sur l'arrêt du programme VS-01 dans l'ACLF et réaffirme la stratégie de Genfit dans cette indication. ... Lire la suite

  • La patronne des Ecologistes Marine Tondelier lors de la 5e édition des "Rencontres de la Gauche" à Bram, dans le sud-ouest de la France le 27 septembre 2025 ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )
    Marine Tondelier, plus que jamais en campagne pour 2027
    information fournie par AFP 01.10.2025 16:16 

    La patronne des Écologistes, Marine Tondelier, qui porte en étendard l'union de la gauche pour la présidentielle de 2027, se dévoile dans un livre, laissant peu de doute sur son intention d'être candidate, même si dans son parti, certains ne cachent pas leur scepticisme. ... Lire la suite

