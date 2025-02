Eutelsat: contrat reconduit avec le Saoudien ATSS information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group annonce avoir reconduit avec la société saoudienne Advanced Telecommunications Solutions and Services (ATSS) un contrat portant sur les capacités en orbite du satellite Eutelsat 8 West B, consolidant ainsi leur partenariat de longue date.



Leader des télécommunications par satellite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), ATSS continuera à tirer parti de la couverture exceptionnelle en bande Ku de ce satellite pour le déploiement de services de diffusion à forte valeur ajoutée dans la région.



A travers cet accord, la position orbitale 7/8° Ouest d'Eutelsat s'impose comme le pôle audiovisuel phare de la région MENA, permettant aux clients d'ATSS de continuer à diffuser en exclusivité une multitude de chaînes de télévision auprès des millions de foyers.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 1,74 EUR Euronext Paris +1,28%