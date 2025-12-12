 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat boucle son augmentation de capital de 670 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 10:22

Eutelsat a annoncé vendredi le succès de son augmentation de capital d'environ 670 millions d'euros destinée à renforcer sa structure financière et à relancer sa stratégie.

L'opération a été sursouscrite à 133% avec une demande représentant 891,6 millions, précise l'opérateur satellitaire dans un communiqué.

Le groupe indique avoir émis plus de 496,1 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,35 euro par action nouvelle, ce qui fait apparaître une forte décote par rapport au cours de clôture de jeudi (2,09 euros).

Jean-François Fallacher, son directeur général, estime que la réussite de cet appel au marché témoigne de la confiance renouvelée des actionnaires dans la feuille de route stratégique de long terme de l'entreprise.

"Combinée aux augmentations de capital réservées, cette opération renforce significativement notre structure financière et nous donne les moyens de soutenir le déploiement de nos activités en orbite basse (LEO) tout en maintenant une trajectoire de désendettement rigoureuse", a-t-il déclaré.

Pour mémoire, Eutelsat compte lever au total quelque 1,5 milliard d'euros afin de financer ses investissements d'environ 4 milliards d'euros prévus sur la période 2026-2029, mais aussi de réduire son ratio d'endettement à environ 2,5x à la fin de l'exercice 2025-2026.

A la Bourse de Paris, l'action chutait de plus de 8% vendredi matin dans le sillage de ces annonces, ce qui ramenait à un peu plus de 8% ses gains enregistrés sur l'ensemble de l'exercice.


Valeurs associées

EUTELSAT
1,940 EUR Euronext Paris -7,18%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une saisie conservatoire de plus de 110 millions d'euros d'avoirs appartenant à Google a été réalisée en France mercredi, en application d'une décision de justice russe ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Litige entre Google et sa filiale russe: une saisie conservatoire de 110 millions d'euros réalisée en France
    information fournie par AFP 12.12.2025 11:56 

    Une saisie conservatoire de plus de 110 millions d'euros d'avoirs appartenant à Google a été réalisée en France mercredi, en application d'une décision de justice russe, a appris l'AFP auprès d'un avocat représentant Google Russie en France. Selon plusieurs documents ... Lire la suite

  • FED: une fin d'année marquée par une nouvelle baisse de taux
    FED: une fin d'année marquée par une nouvelle baisse de taux
    information fournie par Sycomore AM 12.12.2025 11:37 

    Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 12.12.2025 11:32 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq. * BROADCOM AVGO.O ... Lire la suite

  • Des gendarmes à proximité d'un rassemblement d'agriculteurs pour empêcher l'abattage d'un troupeau de 200 vaches parmi lesquelles un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté à Les-Bordes-sur-Arize, le 11 décembre 2025 en Ariège ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Dermatose: extension de la vaccination en Occitanie, sur fond de colère agricole
    information fournie par AFP 12.12.2025 11:30 

    Le gouvernement a étendu vendredi les zones de vaccination obligatoire en Occitanie face "à la dégradation soudaine de la situation sanitaire", dans un contexte de colère d'éleveurs contre la stratégie d'abattage de troupeaux jusqu'ici déployée. Alors que les manifestants ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank