Europorte et Kerlink révolutionnent le fret en lançant Track Value, la première application de logistique utilisant la connectivité spatiale IoT de Kinéis

Dans le cadre d’un partenariat stratégique, le consortium industriel entre Europorte, premier opérateur

privé de fret ferroviaire en France, filiale à 100% du groupe Getlink, et Kerlink (AKLK FR0013156007), fournisseur

mondial de solutions dédiées à l’Internet des Objets (IoT), annonce le développement de Track Value, une

solution révolutionnaire de traçabilité et de monitoring pour l’ensemble des activités de fret (routier,

ferroviaire, aérien et maritime). Il s’agit de la première application industrielle, dédiée au secteur du fret et

de la logistique, qui intégre la transmission de données via la connectivité spatiale de Kinéis. La

commercialisation de Track Value est prévue au troisième trimestre 2024.