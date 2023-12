EUROPLASMA - Un second cabinet d’expertise confirme la valorisation des Forges de Tarbes à plus de 50 M€

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce qu’une deuxième estimation de sa filiale Les Forges de Tarbes, spécialisée dans la fabrication de corps creux pour obus de 155 millimètres, vient corroborer la première estimation (communiqué du 12 décembre) en faisant ressortir une valeur des titres centrale à 53,6 M€.



Réalisé par un cabinet au rayonnement national et international, ce deuxième rapport d’expertise a également été établi à partir d’une approche multicritère basée notamment sur le plan d’activité de la Société pour les 6 prochaines années. La différence d’estimation relevée (2,4M€) dépend notamment des hypothèses retenues selon la pondération du risque en libre arbitrage par chacun des cabinets d’expertise.



Pour rappel, deux cabinets indépendants ont été mandatés par le Groupe pour établir une estimation des Forges de Tarbes en vue d’évaluer la valeur de l’apport de 49% des actions de la société et de la contrepartie associée, dans le cadre de l’opération envisagée visant la prise de contrôle d’Adomos par Europlasma afin de faire émerger en Bourse un nouvel acteur centré sur le secteur de la défense (communiqué du 7 décembre).