EUROPLASMA - TIRAGE DE DEUX TRANCHES DE 200 OCEANE CHACUNE

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce avoir procédé au tirage des troisième et quatrième tranches de 200 OCEANE chacune, sans BSA attachés, pour un montant nominal de deux millions d’euros.



La Société rappelle avoir annoncé par communiqué de presse du 23 mars 2023, la mise en place d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 15M€ sur 3 ans, par émission de bons d’émission (les « Bons d’Émission ») donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE ») avec bons de souscription attachés le cas échéant (les « BSA ») au profit de Environmental Performance Financing (« EPF »).



La société précise qu’après discussions et en accord avec EPF, il a été décidé d’accélérer le remboursement de la dette d’Europlasma envers EPF. Ainsi, une part du prix d’exercice des Bons d’Emission des 400 OCEANE à émettre au titre du présent tirage a vocation à être réglé par EPF par compensation avec une partie de la créance liquide et exigible détenue sur la Société.