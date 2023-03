Europlasma – Signature d’un second accord de partenariat en Algérie et première commande pour le traitement définitif de déchets d’amiante

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a signé un accord de coopération d’une durée de cinq ans avec la société algérienne NCC Environnement, spécialisée dans le traitement, la gestion et la valorisation des déchets.



Dans l’immédiat, NCC Environnement va confier à Inertam le traitement par vitrification de 260 tonnes d’amiante fibrociment. En effet, NCC Environnement est le lauréat d’un appel d’offres lancé par la Banque d’Algérie. Cette première opération fonde le partenariat privilégié entre les deux entités.



À ce titre, Inertam a transmis une lettre d’acceptation des déchets à NCC Environnement afin que la demande autorisant leur exportation dans le cadre de la convention de Bâle puisse être instruite. Après acceptation par les autorités compétentes, dont le délai de procédure est évalué à un mois, le transport sera organisé pour acheminer les déchets amiantés par voie maritime puis routière jusqu’au site Inertam situé à Morcenx-la-Nouvelle dans les Landes.



Cette étroite collaboration permet d’augurer des commandes supplémentaires pouvant s’inscrire notamment dans la volonté de l’Etat algérien de recourir à des solutions pérennes pour la gestion de ses déchets dangereux.