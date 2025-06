EUROPLASMA - Résultats annuels 2024 et perspectives 2025

• Chiffre d’affaires en très forte hausse à 42,5 M€ (+27,0 M€ sur un an, soit +176%), reflétant le niveau d’activité élevé des Forges de Tarbes et l’intégration de Valdunes Industries ;

• Chiffre d’affaires par salarié en progression de près de 30% ;

• EBITDA5 en progression de 2,2 M€ à périmètre constant4 ;

• Hors dépréciations, résultat opérationnel et résultat net en progression ;

• Niveau d’endettement du Groupe s’améliore en passant à 32,2% de son chiffre d’affaires 2024 contre 83% en 2023 ;

• Poursuite de la forte dynamique commerciale en 2025, dans un contexte particulièrement porteur pour les activités en lien avec le secteur de la défense ;

• Accroissement du périmètre du Groupe au 1er mai 2025 avec la reprise de Fonderie de Bretagne .



Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, présente ses comptes consolidés 2024 audités par le collège des Commissaires aux Comptes et arrêtés par le conseil d’administration (période du 1er janvier au 31 décembre 2024).



Le Groupe a connu au cours de l’exercice une évolution importante de son périmètre avec la reprise, en plan de cession à compter du 20 mars 2024 , du fonds de commerce et des actifs de MG-Valdunes, intégrés à la société Valdunes Industries créée à cet effet.