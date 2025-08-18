EUROPLASMA - REGROUPEMENT DES ACTIONS EUROPLASMA

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce sa décision de procéder à un regroupement d’actions.
Faisant usage des délégations votées lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2024, le Conseil d’administration, a décidé de procéder à un regroupement d’actions par échange de 2.500 actions anciennes contre 1 action nouvelle.
