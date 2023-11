Europlasma - Réduction de capital

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce avoir procédé à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant son capital social.



Usant des pouvoirs conférés par l’assemblée générale du 20 juin 2023, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes d’un montant de 301.556.295,81 euros par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital social d’un montant de 1 euro à un montant 0,01 euro, étant précisé que le montant de ladite réduction est affecté à l’apurement de l’intégralité des pertes antérieures et, pour le solde, au compte de réserves indisponibles destiné à l'imputation des pertes futures. Le capital d’Europlasma est ainsi réduit à 3.046.023,19 euros.



Cette opération purement technique, n'a pas d’incidence sur la valeur boursière des actions de la Société, ni sur le nombre d'actions en circulation qui s'élève à ce jour, suite aux dernières conversions d'OCEANE réalisées par EPF conformément au contrat d'émission conclu le 23 mars 2023 (communiqué de presse du 23/03/2023) et à l’exercice de BSA A émis gratuitement au bénéfice de tous les actionnaires (communiqué du 11/04/2023), à 304.602.319 actions.