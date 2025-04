Europlasma progresse : son offre de reprise de la Fonderie de Bretagne validée

(AOF) - L'action Europlasma gagne 4,71% à 0,0178 euro alors que le groupe industriel a été désigné, par le Tribunal de commerce de Rennes, en qualité de repreneur de la Fonderie de Bretagne, spécialisée dans la production de pièces de fonte brutes et usinées. Ce projet de reprise a été rendu possible grâce à la mobilisation de différents acteurs privés et publics, qui se sont engagés à apporter des financements. Renault, client historique, apportera 25,8 millions d’euros au titre du maintien d’un plan de soutien aux efforts de diversification du site.

L'État et des collectivités locales contribueront jusqu'à 18,8 millions d'euros.

Enfin 15 millions d'euros en fonds propres seront investis par le groupe Europlasma, répartis sur 3 ans, issus notamment du programme de financement obligataire souscrit en 2024.

Cette reprise se traduira par la poursuite de l'activité historique de production de pièces de fonderie, à destination de l'industrie automobile et de nouveaux secteurs, mais aussi par la diversification dans le domaine de la défense. A ce sujet, Europlasma souligne que cette opération renforce ses activités dans la défense, à l'heure où la demande pour les corps creux de moyen et gros calibres est plus que jamais croissante en Europe. Le maintien de près de 90% des effectifs, soit 266 emplois, est également prévu.

Le plan de retournement sera sur 4 axes : la diversification de l'activité afin d'accroître les volumes de production grâce à de nouveaux clients hors du secteur automobile, l'amélioration des marges avec de nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée ; la modernisation de l'outil productif ; la réduction de la consommation d'énergie et l'amélioration de façon continue des process de production.

