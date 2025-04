EUROPLASMA - Précisions relatives à la reprise de la Fonderie de Bretagne

• Un projet fondé sur le maintien des activités historiques et la diversification dans le secteur de la défense ;

• Une intégration qui renforce les activités du Groupe Europlasma dans la défense, à l’heure où la demande pour les corps creux de moyen et gros calibres est plus que jamais croissante en Europe.



Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, souhaite apporter des précisions concernant sa désignation, par le Tribunal de commerce de Rennes, en qualité de repreneur de la Fonderie de Bretagne , spécialisée dans la production des pièces de fonte brutes et usinées.



Cette décision entraîne :



• La reprise par le Groupe Europlasma du fonds de commerce exploité par la Fonderie de Bretagne ainsi que les actifs y afférents, à compter du 1er mai 2025 ;

• Le maintien de près de 90% des effectifs, soit 266 emplois ;

• La poursuite de l’activité historique de production de pièces de fonderie, à destination de l’industrie automobile et de nouveaux secteurs ;

• La diversification dans le domaine de la défense, afin de répondre à un enjeu de souveraineté nationale et à une demande croissante à l’échelle européenne.



Un projet industriel au service de l’excellence et de la souveraineté stratégique

Le plan de retournement qui sera mis en œuvre s’appuiera sur les savoir-faire remarquables de la Fonderie de Bretagne, associés aux expertises développées par le groupe Europlasma.