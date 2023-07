EUROPLASMA : Obtention d’une licence export vers l’Ukraine

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Les Forges de Tarbes vient de recevoir un nouvel agrément du ministère de la Défense pour exporter vers l’Ukraine des corps creux de gros calibre produits à Tarbes et utilisés dans la fabrication des obus de 155mm.



Cette demande auprès de l’autorité de tutelle a été initiée dans le cadre de la signature d’un accord pluriannuel avec une entreprise publique ukrainienne affiliée à JSC, Industrie de Défense Ukrainienne, pour un accompagnement technique et la fourniture de 10 000 pièces par mois à compter de 2024 (communiqué du 17 juillet 2023).