Europlasma : nouvelle étape franchie pour la filiale FIE

(AOF) - Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce la signature d’un protocole d’accord entre Green Barrel, filiale à 100% de Field Intelligence Energy (FIE) elle-même détenue à 49% par Europlasma, et le groupe néerlandais Inspector B.V., en vue de son entrée au capital à hauteur de 50% dans Green Barrel pour 2 millions de dollars. Green Barel est une société de développement technologique qui vise à dépolluer l’industrie du pétrole afin de tendre vers la création d’un « Baril Vert ».

"Le but de cette prise de participation est de doter FIE de leviers commerciaux et des moyens financiers nécessaires pour acquérir des permis d'exploiter de grands champs pétrolifères dans des pays stratégiques d'Amérique Latine en vue de produire un " Baril Vert "", précise un communiqué.

