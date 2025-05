EUROPLASMA - Mise en œuvre des engagements de Renault dans le cadre de la reprise de Fonderie de Bretagne

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce avoir reçu, ce jour, la première tranche de 10 millions d’euros de la part de Renault actant la mise en œuvre du plan de soutien de Fonderie de Bretagne (FDB) , constitué pour mémoire d’un montant total de 25,8 millions d’euros libérable sur les 12 prochains mois.



Dans le cadre des accords conclus afin de permettre la reprise du site, Europlasma apporte ces fonds à FDB sous la forme d’une augmentation de capital en vue de financer les charges d’exploitation et le projet industriel de sa filiale ; l’objectif poursuivi étant la mise en production rapide et massive de corps creux pour la fabrication d’obus de mortiers.



Pour rappel, le plan de retournement de Fonderie de Bretagne repose sur les 4 fondamentaux suivants :

• L’amélioration de façon continue des process de production, en lien avec les meilleures pratiques de la filière ;

• La modernisation de l’outil productif pour optimiser les performances du process industriel ;

• La réduction de la consommation d’énergie, véritable enjeu stratégique pour Fonderie de Bretagne, en favorisant à terme l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable sur le site afin de réduire la dépendance à la fluctuation des coûts énergétiques ;

• La diversification de l’activité afin d’accroître les volumes de production grâce à de nouveaux clients hors du secteur automobile