Europlasma – Les Forges de Tarbes vont accélérer leur production

Filiale à 100% d’Europlasma, Les Forges de Tarbes ont reçu l’agrément du Ministère de la Défense pour exporter des corps creux de gros calibre produits à Tarbes et utilisés dans la fabrication des obus de 155mm.



Cette autorisation conforte la décision d’augmenter la capacité de production du site tarbais.



Ainsi, ce sont prés de 7M€ d’investissements qui seront réalisés au cours des 3 prochaines années afin d'augmenter progressivement la capacité industrielle du site. Cette dernière passera de 40 000 pièces annuellement à 95 000 pièces en 2024 et 120 000 en 2025.



Cette augmentation de production permettra concomitamment d’honorer la commande en cours de 30 000 pièces représentant un chiffre d’affaires de 8M€ (communiqué du 17/10/2022) tout en conservant une capacité de conquête et de diversification dans un marché en très forte croissance contraint par l’absence de disponibilité en matière de forge.