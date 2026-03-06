EUROPLASMA - La Fonderie de Bretagne démontre à Pennavel son savoir-faire dans la protection des câbles sous-marins

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation annonce que sa filiale Fonderie de Bretagne (FDB) qui ambitionne de se diversifier dans le secteur de l’éolien en mer, a initié des échanges techniques avec le projet éolien marin flottant Pennavel. Ces discussions visent à étudier la production de composants de fonderies, tels que des demi-coquilles de protection en fontes pour les câbles sous-marins.



Le projet Pennavel a été lancé à l’issue d’un appel d'offres piloté par l'État, appelé "AO5 Sud Bretagne", qui s’inscrit dans l’engagement de la France à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pour y parvenir, elle doit développer massivement les énergies renouvelables. L’éolien en mer, et notamment flottant, répond à cette volonté en permettant d’assurer une production significative d’électricité décarbonée, plus régulière et plus prévisible que l’éolien terrestre.



Dans le cadre de ce projet, FDB a conçu et fabriqué, en impression 3D, un prototype de demi-coquille de protection pour des câbles 66 kV. D’un poids de 13 kg pour environ 50 cm de long, ce composant est spécifiquement développé pour protéger les câbles inter-éoliennes lorsqu’ils sont posés sur le fond marin et qu’un enfouissement ou enrochement n’est pas envisageable.