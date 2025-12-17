EUROPLASMA - La Communauté du Bassin d’Arcachon retient la solution Inertam pour le traitement des déchets amiantés issus de ses déchetteries

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) a attribué à sa filiale Inertam le marché portant sur le traitement des déchets en fibrociment amianté collectés dans l’ensemble de ses déchetteries. Ce partenariat est conclu pour une durée de quatre ans. Inertam, consolide son positionnement local et renforce son offre de proximité pour la valorisation des déchets amiantés.





Cette solution s’inscrit pleinement dans les objectifs de la COBAN en matière de protection de la santé des populations, de réduction des risques environnementaux et de valorisation des déchets. La COBAN affirme sa volonté d’adopter des solutions innovantes, performantes, respectueuses de l’environnement et de l’économie circulaire pour la gestion de ses déchets dangereux.





En effet, grâce à sa technologie unique de vitrification, Inertam garantit un traitement définitif et sécurisé des déchets contenant de l’amiante, en les transformant en un matériau inerte et valorisé : le CofalitMD. Dans les Landes, ce matériau a prouvé sa capacité à être utilisé pour différents usages, notamment pour la rénovation d’une piste de karting à Escource, l’aménagement d’une plateforme d’entreposage de bois à Labouheyre, ainsi que pour la réalisation de voiries dans un lotissement à Morcenx-la-Nouvelle.