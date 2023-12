Europlasma intéressé pour prendre le contrôle d'Adomos

(AOF) - Europlasma (spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation) entre en négociations exclusives sur une période maximum de 12 mois avec Adomos, en vue d’un projet de rapprochement par voie d’apport de titres de la société Les Forges de Tarbes, (société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de corps creux de gros calibres destinés à l’industrie de la défense). L'objectif des discussions est d'étudier les avantages d'une po

L'objectif des discussions est d'étudier les avantages d'une potentielle prise de contrôle qui consisterait à acquérir le contrôle d'une société déjà cotée (Adomos) par apport d'une participation en contrepartie de l'émission d'actions au profit de l'apporteur (Europlasma) lui conférant le contrôle de la société bénéficiaire de l'apport.

Dans le cadre de la prise de contrôle projetée, Europlasma apporterait 49% du total des actions en circulation de la société Les Forges de Tarbes (dont elle détient 99,9% du capital à ce jour), en contrepartie d'actions émises par Adomos et permettant ainsi à Europlasma de prendre le contrôle d'Adomos.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.