Europlasma : hausse de l'activité en 2024

(AOF) - Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, a dévoilé ses résultats annuels 2024, faisant ressortir une perte nette part du groupe de 15,3 millions d'euros contre 14,7 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle s'établit à 13,53 millions d'euros contre 12,99 millions d'euros. Le chiffre d'affaires atteint 42,45 millions d'euros contre 15,40 millions un an plus tôt, reflétant le niveau d'activité élevé des Forges de Tarbes et l'intégration de Valdunes Industries.

Sur l'exercice, le groupe affiche une variation de trésorerie positive, à 0,6 M€ contre -1,3 M€ en 2023.

En 2025, le groupe Europlasma poursuit ses efforts et ses investissements afin d'améliorer la compétitivité de ses outils de production et de mettre en œuvre les plans de retournement des différents sites.

Le segment " Industries " devrait poursuivre sa forte croissance, en bénéficiant de la forte demande à l'échelle européenne pour la production de corps creux.

Le segment " Déchets dangereux " devrait continuer à être impacté en 2025 par un arrêt temporaire de l'usine Inertam, notamment en raison de travaux d'amélioration du procédé et d'une maintenance approfondie de l'outil industriel

AOF - EN SAVOIR PLUS