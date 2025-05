EUROPLASMA : Fonderie de Bretagne : premières demandes de cotations pour la fourniture de corps d’obus

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation annonce que sa filiale Fonderie de Bretagne, récemment acquise , a reçu plusieurs demandes de devis pour la fourniture de différentes références de corps d’obus fondus.

Ainsi, depuis la désignation d’Europlasma le 25 avril dernier et son entrée en jouissance le 1er mai, trois contreparties ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de plus de 500 000 corps creux.

Ces RFQ (Request for quote) valideraient la stratégie de diversification des activités de FDB Industries visant à élargir son portefeuille de produits et de clients.

La mise en œuvre des contrats de fourniture est toutefois soumise à l’obtention des licences export afférentes, délivrées par la Délégation générale pour l’armement.