Europlasma – Exercice des derniers bons de souscription d’actions par le fonds Global Corporate Finance Opportunities et désendettement d’Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, a procédé ce jour à l’émission de 419.804 actions nouvelles au profit du fonds Global Corporate Finance Opportunities 11 (« GCFO11 »), suite à l’exercice par GCFO11 de l’intégralité des bons de souscriptions d’actions en circulation (les « BSA ») attachés aux obligations convertibles en actions nouvelles émises dans le cadre du contrat d’émission (le « Contrat ») de 10.000 bons d’émissions (les « Bons d’Emission ») d’OCABSA conclu le 16 avril 2021.



La Société rappelle que l’exercice des BSA a donné lieu à deux précédentes augmentations de capital d’un montant global d’1M d’euros en date des 20 et 22 février 2023. A ce titre, la Société précise que les derniers BSA émis au profit de GCFO11 ont ainsi été exercés, de sorte qu’aucune nouvelle action ne pourra être émise en application du Contrat dont la résiliation a pris effet le 5 octobre dernier (cf. communiqué du 5 octobre 2022).



En vertu des décisions du Président directeur général du 28 février 2023, le capital social de la Société a ainsi de nouveau été augmenté d’un montant de 419.804 euros par émission de 419.804 actions ordinaires au prix unitaire d’1 euro. Par l’exercice de 4.198.040.000 de BSA, GCFO11 a souscrit ces actions et les a intégralement libérées par compensation à due concurrence avec le solde de la créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société.