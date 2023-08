EUROPLASMA - ERRATUM – communiqué du 3 août 2023

ERRATUM – communiqué du 3 août 2023



EUROPLASMA indique qu’une erreur s’est glissée dans son communiqué diffusé ce jour concernant les noms des partenaires du groupement.



Inertam remporte un marché estimé à 15 M€ en Algérie

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a remporté définitivement le marché algérien pour le traitement des déchets amiantés provenant du démantèlement d’une centrale thermique sur son site de Morcenx-la-Nouvelle (40). La Société avait annoncé le 11 juillet dernier en avoir obtenu l’attribution provisoire à l’issue du premier dépouillement des offres (communiqué du 11/07/2023).

Ce marché de grande ampleur prévoit un volume de déchets amiantés à traiter estimé à 7.000 tonnes sur 3 ans, correspondant à un chiffre d’affaires total de près de 15 M€ ajustable en fonction du tonnage réel et de la typologie des déchets réceptionnés.

Conformément à la réglementation applicable, les déchets d’amiante devront être traités dans un délai de 6 mois à compter de leur réception sur le site d’Inertam.

Pour répondre à cet appel d’offres lancé par la société algérienne de production de l’électricité (SONELGAZ), Inertam s’est associé à un groupement d’entreprises algériennes composé de la société algérienne Géant Général Service, de la société Entreprise des Travaux Hydraulique et Protection de l'Environnement (ETHPE) et de la société SOGEB Décontamination.