Europlasma – Entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de la société Terbis

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce ce jour être entré en négociation exclusive avec les actionnaires de la société Terbis, expert dans la dépollution des sols, en vue de son acquisition.



Synergies et complémentarité des activités

En cohérence avec les priorités stratégiques du Groupe, ce projet s’inscrit dans la volonté d’Europlasma de renforcer ses compétences en matière de dépollution, à l’instar de ses expertises uniques au monde en matière d’inertage des déchets amiantés et de traitement et de valorisation des crasses d’aluminium.



De son côté, Terbis dispose d’outils et d’équipements pour répondre aux problématiques de réhabilitation du foncier de ses clients avec la maitrise de procédés de traitement et de valorisation des terres polluées aux hydrocarbures, polychlorobiphényles dits PCB, arsenic, mercure, etc.



L’expertise et le savoir-faire réunis des deux sociétés permettraient de densifier l’offre pour le traitement de déchets dangereux et la dépollution des sols. Ainsi, de nouveaux marchés, qui aujourd’hui ne trouvent pas de solutions pérennes lorsque la pollution résulte d’une combinaison de composants parmi lesquels on retrouve de l’amiante, pourront être adressés en France ou à l’étranger, L’environnement et la santé publique seront doublement préservés.



Par conséquent, l’opération, au-delà de créer une offre unique de dépollution mixte