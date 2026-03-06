Europlasma dévoile un projet pour sa filiale Fonderie de Bretagne
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 17:58
Ces discussions doivent permettre d'étudier la production de composants de fonderies, tels que des demi-coquilles de protection en fontes pour les câbles sous-marins.
FDB a conçu et fabriqué, en impression 3D, un prototype de demi-coquille de protection pour des câbles 66kV. Ce composant est spécifiquement développé pour protéger les câbles inter-éoliennes lorsqu'ils sont posés sur le fond marin et qu'un enfouissement ou enrochement n'est pas envisageable. Ils mesurent 50cm de long et pèsent 13kg.
Ce composant pourrait être adapté à la plupart des projets éoliens en mer, et n'est pas spécifiquement dédié au projet Pennavel, qui n'a pas encore statué sur ses besoins et méthodes de protection des câbles.
