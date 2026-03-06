 Aller au contenu principal
Europlasma dévoile un projet pour sa filiale Fonderie de Bretagne
06/03/2026

Europlasma a annoncé que sa filiale Fonderie de Bretagne (FDB), qui ambitionne de se diversifier dans le secteur de l'éolien en mer, a initié des échanges techniques avec le projet éolien marin flottant Pennavel.

Ces discussions doivent permettre d'étudier la production de composants de fonderies, tels que des demi-coquilles de protection en fontes pour les câbles sous-marins.

FDB a conçu et fabriqué, en impression 3D, un prototype de demi-coquille de protection pour des câbles 66kV. Ce composant est spécifiquement développé pour protéger les câbles inter-éoliennes lorsqu'ils sont posés sur le fond marin et qu'un enfouissement ou enrochement n'est pas envisageable. Ils mesurent 50cm de long et pèsent 13kg.

Ce composant pourrait être adapté à la plupart des projets éoliens en mer, et n'est pas spécifiquement dédié au projet Pennavel, qui n'a pas encore statué sur ses besoins et méthodes de protection des câbles.

    Ils partent dans tous les sens ! Aucune vraie stratégie et se contentent de papiers gribouillés au fond d’un tiroir ! du bruit inutile ! Ohhh un cap des objectifs et du sérieux !

