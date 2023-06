EUROPLASMA – Dernière phase de développement visant la validation du procédé de vitrification des cendres volantes en Chine

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (« EET ») a débuté cette semaine la campagne de synthèse concernant le procédé de vitrification des cendres volantes issues d’incinérateurs chinois.

Il s’agit des premiers essais intégrant l’ensemble des avancées en matière de R&D de ces dernières années.

Ainsi, cette campagne de trois mois est destinée essentiellement à valider la sobriété énergétique d’un nouveau four pilote ainsi que sa longévité dans des conditions de densité de puissance et d’agressivité chimique comparables à celles rencontrées dans les fours d’Europlasma actuels. Une fois démontrée, la pertinence des hypothèses ayant mené à cette nouvelle conception aura concrètement des conséquences transversales importantes pour les technologies proposées par le Groupe.

En effet, la plupart des nouvelles caractéristiques pourront être transposées à l’ensemble des fours de vitrification destinés à traiter l’amiante et les déchets chargés en métaux lourds. C’est une étape obligée dans l’optique d’une réduction drastique de la consommation énergétique et des coûts opérationnels recherchée depuis la relance des travaux de R&D.

C’est également une évolution nécessaire pour élargir la gamme des services offerts, notamment vers la dépollution des sols et des boues contaminés par des métaux lourds et/ou des polluants organiques persistants.