EUROPLASMA - Dépôt d’une offre de reprise globale de MG-Valdunes

• Un projet industriel ambitieux assurant la pérennité des activités historiques

• Un retournement fondé sur la transition énergétique des sites

• Une confirmation du rôle d’Europlasma dans la décarbonation et sa contribution à la souveraineté industrielle

• Une offre conditionnée notamment à la matérialisation des engagements de l’Etat et des collectivités territoriales





Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, indique avoir déposé une offre de reprise globale en plan de cession du fonds de commerce et des actifs de MG-Valdunes, dernier fabricant français de roues et d’essieux de trains, en redressement judiciaire depuis le 20 novembre 2023.



L’offre de reprise comprend :

- La reprise des fonds de commerce exploités par MG-Valdunes sur ses deux sites de Leffrinckoucke (Dunkerque) et de Trith-Saint-Léger (Valenciennes) ainsi que les actifs y afférents ;

- La préservation de près de 60% des femmes et des hommes employés par Valdunes ;

- Un projet industriel ambitieux qui assure la pérennité de la filière ferroviaire française.