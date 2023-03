Europlasma – Conclusion d’un nouvel accord de partenariat pour le traitement définitif de déchets amiantés provenant du continent africain

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a conclu un accord de partenariat d’une durée de cinq ans avec la société française Dauphiné Isolation Environnement (DI Environnement), référence internationale du retrait d’amiante.



Dans le cadre de cet accord, DI Environnement confiera à Inertam le traitement définitif par vitrification des déchets d’amiante provenant de chantiers opérés par DI Environnement sur le continent africain, avec notamment dans un premier temps, une quantité totale prévue de 119 tonnes. Le périmètre initial de l’accord porte sur la Côte d’Ivoire et pourra être étendu à d’autres pays du continent à tout moment par les partenaires, en fonction des besoins.



Les déchets seront transportés dans le cadre des dispositions de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989, et traités en France au sein de l’installation de vitrification d’Inertam située à Morcenx-la-Nouvelle (40). Chaque mouvement transfrontière des déchets vers l’installation d’Inertam demeurera subordonné à la réception préalable de l’autorisation des autorités compétentes.



En optant pour l’inertage des déchets d’amiante par vitrification, DI Environnement conforte ainsi son engagement responsable et sa volonté de préserver l’environnement et la santé publique. Ce partenariat