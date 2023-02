Europlasma – Augmentation de capital inhérente à l’exercice de bons de souscription d’actions par le fonds Global Corporate Finance Opportunities : Europlasma poursuit son désendettement

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, a procédé à l’émission de 500.000 actions nouvelles au profit du fonds Global Corporate Finance Opportunities 11 (« GCFO11 »), suite à l’exercice par GCFO11 des bons de souscriptions d’actions (les « BSA ») attachés aux obligations convertibles en actions nouvelles émises dans le cadre du contrat d’émission (le « Contrat ») de 10.000 bons d’émissions (les « Bons d’Emission ») d’OCABSA conclu le 16 avril 2021. La Société rappelle qu’elle a mis fin au Contrat le 5 octobre dernier (cf. communiqué du 5 octobre 2022), à ce titre les BSA émis au profit de GCFO11 dans le cadre de ce Contrat sont les dernières valeurs mobilières en circulation liées à ce Contrat.

En vertu des décisions du Président directeur général du 17 février 2023, le capital social de la Société a ainsi été augmenté d’un montant de 500.000 euros par émission de 500.000 actions ordinaires au prix unitaire d’1 euro. Par l’exercice de 5 000 000 000 de BSA, GCFO11 a souscrit ces actions et les a intégralement libérées par compensation à due concurrence avec une partie de la créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société suite à la cession à son profit de la créance de prêt de 1 419 804€ détenue par le fonds Environmental Performance Financing1. La créance restante détenue à ce jour par ce dernier est ainsi ramenée à 1,3M€ (hors intérêts).

Par cette opération le Groupe poursuit son