Europlasma - Augmentation de capital de 1,5 million d’euros pour désendetter le groupe et saisir de nouvelles opportunités d’investissement

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce la réalisation d'une augmentation de capital d’1,5 million d’euros.



En vertu des caractéristiques du financement en dette mis en place en octobre dernier pour un montant maximum de 14,4 M€ auprès de la société Environmental Performance Financing (EPF), fonds de dette dédié à l’environnement affilié à Alpha Blue Ocean, Europlasma a souscrit à ce jour un montant total de 3,9 millions d’euros en principal (hors intérêts). À la suite de la demande de remboursement partiel reçue de la part d’EPF, le Conseil d’administration d’Europlasma, réuni en séance le 3 février 2023, a décidé de procéder au remboursement d’1,5 million d’euros d’emprunt par compensation de créance en actions.



Cette opération permet au Groupe de se désendetter partiellement et de préserver sa capacité de financement pour continuer à déployer sa stratégie de développement, notamment dans le cadre de l’analyse en cours d’opportunités d’investissements stratégiques.



Sur la base des termes de l’accord contractuel de financement avec EPF, le prix théorique retenu pour l’émission des actions nouvelles souscrites par compensation de créance ressortait à 0,65 € (cours moyen pondéré par les volumes des 5 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’administration ). Après négociations, il a été entendu que le prix de souscription soit relevé