EUROPLASMA - Accord de fabrication et de fourniture de 500 000 corps creux pour le compte de Bizzell Europe

Europlasma annonce avoir signé avec le groupe américain Bizzell Corporation un accord de production de 500 000 corps creux. Bizzell Corporation opère principalement pour le compte du gouvernement américain. La fourniture de ces 500 000 corps creux correspond à un prix catalogue de près de 140 millions d’euros.



Les parties se sont accordées sur le développement et la commercialisation de 500 000 corps creux de diamètre 155 mm ou équivalent destinés à la filiale Bizzell Europe, spécialisée dans l’armement et récemment entrée au capital de Valdunes Industries .



En contrepartie de cet engagement fort pour soutenir l’activité industrielle et commerciale du groupe, l’accord prévoit la possibilité pour Bizzell Europe d’augmenter sa participation dans Valdunes Industries sans droit de vote attaché. Le cas échéant, Europlasma informera le marché des modalités de cette prise de participation additionnelle.