EUROPLASMA – 500 tonnes d’amiante italiennes arrivent en France pour y être détruites à haute température sur le site Inertam

Dans le cadre de l’accord de partenariat avec la société italienne FURIA (cf communiqué), Inertam et son partenaire ont reçu le consentement des autorités compétentes pour acheminer les 500 tonnes de déchets amiantés, pour lesquelles la demande d’autorisation de transport transfrontalier avait été initiée en février dernier, afin d’être définitivement détruites par le procédé haute température d’Inertam. Ce volume représente pour Inertam un chiffre d’affaires de près d’un million d’euros.



Pour rappel, FURIA exploite notamment une plateforme de collecte de déchets dangereux d’une capacité annuelle de 223 000 tonnes en vue de leur envoi dans les filières de valorisation dédiées. C’est la raison pour laquelle Furia a choisi le procédé Inertam dans la mesure où il est aujourd’hui le seul moyen de traiter puis valoriser les déchets amiantés.



En effet, tout en garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement, le procédé Inertam s’inscrit dans une logique d’économie circulaire puisqu’elle permet de transformer les déchets amiantés hautement toxiques en un matériau inerte semblable à du basalte (le Cofalit®) et valorisé en remblai de sous-couche routière.