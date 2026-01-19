EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS (ex DMS IMAGING) : 50 M EUR DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2025 EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +11%

Progression de +15% de l'activité au 4 ème trimestre 2025 , portée par le développement soutenu à l'international

Accélération confirmée de la croissance au 2 nd semestre 2025 (+13% vs. +8% au 1 er semestre 2025) malgré un contexte de marché attentiste, notamment en France et en Europe

Fort développement sur le marché nord-américain , principal contributeur à la croissance en 2025

19 janvier 2026 – 17h45 – EMS GROUP (Euronext Growth Paris et Bruxelles : BE0974497290 – ALEMS - European Medical Solutions), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce son chiffre d'affaires consolidé au titre du 4 ème trimestre de l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2025.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 10,9 9,4 +15% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 12,6 12,3 +3% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 11,0 10,0 +10% Chiffre d'affaires 4 ème trimestre 15,4 13,4 +15% Total chiffre d'affaires 12 mois 49,9 45,1 +11% dont Radiologie 39,0 35,0 +11% dont Ostéodensitomètrie 10,9 10,1 +8%

Au 4 ème trimestre 2025, EMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé record de 15,4 M€, en progression de +15% par rapport au 4 ème trimestre 2024.

Comme escompté, et dans la continuité du 3 ème trimestre 2025, EMS Group a enregistré une accélération de sa croissance au dernier trimestre de son exercice, portée par ses deux divisions : Radiologie (+9% au 4 ème trimestre) et Ostéodensitométrie (+36% au 4 ème trimestre).

Cette bonne dynamique a permis de concrétiser l'accélération annoncée de la croissance au 2 nd semestre 2025, à +13% (vs. +8% au 1 er semestre 2025).

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé de EMS Group atteint 49,9 M€, en croissance purement organique de +11% par rapport à 2024, avec une progression également répartie entre les deux activités du Groupe.

+11% DE CROISSANCE EN RADIOLOGIE EN 2025, +8% EN OSTÉODENSITOMÉTRIE

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la division Radiologie a réalisé un chiffre d'affaires de 39,0 M€ (vs. 35,0 M€ un an plus tôt), en croissance de +11%, alors que le marché mondial de la radiologie s'est inscrit en repli conjoncturel l'an dernier. Cette solide progression résulte principalement de :

La livraison des mobiles de radiologie en Ukraine dans le cadre du contrat pour la fourniture de 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », signé en mars 2025 pour un montant total 11 M€ sur 12 mois, financé par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine (5 lots livrés à fin 2025 sur un total de 10 lots) ;

La bonne dynamique des activités en Amérique du Nord, avec la progression des ventes en marque blanche pour Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, ainsi qu'au Moyen-Orient.

En Ostéodensitométrie , le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 10,9 M€ (vs. 10,1 M€ un an plus tôt), en progression de +8%. Pénalisé jusqu'à l'automne par des tensions sur l'approvisionnement de certains composants nécessaires à la fabrication des ostéodensitomètres Stratos et Stratos DR, le Groupe a été mesure de renouer avec un rythme de livraisons plus soutenu en fin d'exercice et ainsi d'enregistrer une croissance très dynamique de +36% au 4 ème trimestre 2025. La situation sur le plan de la supply chain est désormais sous contrôle, permettant d'envisager une croissance plus régulière de l'activité en 2026.

La répartition des canaux de vente est demeurée équilibrée en 2025, avec 51% des ventes réalisé sous marque propre via des distributeurs et 49% issu des ventes en marque blanche via les accords OEM avec de grands acteurs mondiaux (Canon Medical Systems, Fujifilm Healthcare et Carestream Health).

POURSUITE D'UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE À l'INTERNATIONAL, NOTAMMENT EN AMÉRIQUE DU NORD

Avec un chiffre d'affaires annuel de 6,9 M€ en 2025 (vs. 4,0 M€ un an plus tôt), soit une croissance de +71%, l' Amérique du Nord a constitué la principale zone géographique de croissance au cours de l'exercice écoulé.

Cette forte évolution résulte ( i ) de la progression des activités en marque blanche auprès de Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, et ( ii ) des premières livraisons du système de radiologie mobile !M1 dans le cadre du partenariat commercial avec Medlink Imaging.

Le Moyen-Orient a également constitué une zone géographique très dynamique en 2025, avec une croissance annuelle de +95% (3,8 M€ de chiffre d'affaires annuel), soutenue notamment par le partenariat avec Fujifilm Healthcare EMEA.

En Europe , EMS Group a vu ses ventes se replier de -5%, principalement en France et en Italie. La montée en puissance des ventes OEM auprès de Canon Medical Systems Europe a toutefois permis de limiter le recul de l'activité sur cette zone.

PERSPECTIVES

En 2026, EMS Group se fixe pour objectif de réaliser une nouvelle année de croissance dynamique de son activité.

À l'image de l'exercice écoulé, l'international va constituer le principal contributeur à la croissance en 2026, avec notamment de nouvelles livraisons de mobiles de radiologie en Ukraine au cours des 1 er et 2 ème trimestres 2026 et la poursuite d'une bonne dynamique commerciale en Amérique du Nord.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

14/04/2026 Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025 21/04/2026 Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris et Bruxelles.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de EMS Group.

