Europe: un responsable de la Fed jette un froid

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grise mine ce vendredi (-1% à Londres, -1,6% à Francfort et -1,5% à Paris), au lendemain d'une clôture nettement en berne à Wall Street en raison de propos d'un responsable de la Réserve fédérale ayant jeté un froid.



Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, a en effet prévenu que 'si l'inflation continuait à enchainer séquences de baisse puis sursauts occasionnels, la question se poserait de savoir s'il ne faut pas renoncer à toute baisse de taux cette année'.



De tels propos, remettant en cause les espoirs d'une baisse du loyer de l'argent qui soutenaient les marchés depuis des semaines, plombent le moral des investisseurs avant la publication, en début d'après-midi, du rapport officiel sur l'emploi américain.



A titre indicatif, Jefferies anticipe l'annonce de la création de 235.000 postes non agricoles aux Etats-Unis le mois dernier (après 275.000 en février), ainsi que d'un repli de 0,1 point du taux de chômage à 3,8% de la population active.



En attendant ce rendez-vous, on notera que les ventes de détail dans la zone euro ont baissé de 0,5% en février par rapport au mois précédent, tandis que les commandes à l'industrie allemande et la production industrielle française ont rebondi de 0,2%.



Dans l'actualité des valeurs, Shell a resserré plusieurs de ses objectifs de performances au titre du premier trimestre, une annonce accueillie sans grande émotion à Londres où l'action du groupe énergétique stagne.



AstraZeneca cède près de 1%, bien qu'un essai de phase III évaluant l'efficacité de son immunothérapie Imfinzi dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules à un stade limité a atteint ses objectifs.





