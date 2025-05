Europe: un rebond se dessine après la volte-face de Trump information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes amorcent un net rebond ce matin (+1,6% à Francfort, +1% à Paris) après une énième volte-face de Donald Trump.



Vendredi, le président états-unien avait menacé l'Europe de lui imposer des droits de douane de 50% à compter du 1er juin... avant de revenir sur cette annonce dans la nuit, après un échange téléphonique avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.



Le locataire de la Maison-Blanche a ainsi repoussé au 9 juillet sa décision, date à laquelle devait de toute façon s'achever la ' pause ' de 90 jours qu'il avait ' accordée ' à l'UE en matière de droit de douane.



'L'expérience des derniers mois suggère qu'un accord sera finalement conclu et que les tarifs de 10% sur les importations américaines en provenance de l'UE annoncés début avril resteront en place pour la plupart des produits', estiment les équipes de Commerzbank.



'Londres et New York seront fermées ce lundi, aussi peut-on s'attendre à des volumes d'activité considérablement plus minces que d'habitude, sur les marchés qui seront ouverts', souligne Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent vers 4,54% (+3 pts) tandis que le Bund de même échéance est à 2,59% (+2 pts).

Sur le Forex, l'euro gagne 0,3% face au billet vert, et franchit la barre des 1,14$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Enel annonce que sa filiale Enel Green Power North America a signé un accord d'échange d'actifs avec Gulf Pacific Power. Enel portera ainsi à 51 % sa participation indirecte dans certaines sociétés détenant des parcs éoliens, en contrepartie d'autres participations, dont une de 100 %, et d'un paiement en numéraire d'environ 50 millions de dollars.







