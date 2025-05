Europe: rebond des immatriculations de voitures en avril information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 14:35









(CercleFinance.com) - Les immatriculations de voitures neuves en Europe ont rebondi de 1,3% au mois d'avril pour atteindre 925.359 unités, a annoncé mardi l'Association des constructeurs européens d'automobile (Acea).



Du point de vue de l'organisation professionnelle, ce redressement laisse penser que le marché montre des signes de reprise en dépit de l'environnement économique incertain du moment.



L'Italie s'avère cependant le seul grand pays de la région à afficher une croissance de son marché automobile, le nombre de véhicules immatriculés ayant progressé de 2,7% à 139.142 par rapport au même mois de l'année précédente.



En revanche, les marchés allemand et français se sont contractés de respectivement 0,2% et 5,6% le mois dernier.



Volkswagen, le numéro un européen de l'automobile, affiche une progression de 4,7% à 984.796 de ses ventes en avril, toutes marques confondues, tandis que son dauphin Stellantis a vu les siennes chuter de 11,1% le mois dernier (601.595).



De son côté, Renault a enregistré une hausse de 7,2% à 415.371 unités.



Tesla a de son côté subi une nouvelle chute spectaculaire de 46,1% à 41.677 unités, les consommateurs s'étant détournés de la marque d'Elon Musk pour privilégier des modèles électriques proposés par BMW et VW.



Sur l'ensemble des quatre premiers mois de l'année, les immatriculations de véhicules électriques ont augmenté de 26,4% à 558.262 pour représenter 15,3% du marché européen, un niveau que l'ACEA juge encore très éloigné des prévisions initiales.





